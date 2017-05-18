Тюменец рассылал наркотики в пачках с мукой

В ЯНАО 34-летний местный житель предстанет перед судом за незаконное приобретение наркотика в крупном размере.

Прошлой зимой ямалец заказал гашиш и героин у знакомого из Тюмени. Мужчина выслал товар транспортной компанией, для конспирации отправив четыре почтовые коробки, в одной из которых и были вещества. Наркотики тюменец запрятал в две пачки с мукой и положил в коробку еще две пачки с настоящей мукой и две упаковки крупы.

Полученную посылку ямалец погрузил в бортовый автомобиль под управлением коллеги по работе, а по дороге решил спрятать вещества в поле и забрать их позже. Когда он начал распаковывать в поле посылку, его задержали сотрудники тюменского ФСБ.

"Расследование уголовного дела осуществлялось следственным подразделением органа безопасности. Сейчас мужчина находится под домашним арестом в ожидании суда", — рассказали в областной прокуратуре.