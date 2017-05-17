Из-за подтопления участок региональной дороги Абатское — Викулово по-прежнему перекрыт

14:38 17 мая 2017
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Фото: pp.userapi.com

Еще на трое суток начиная с сегодняшнего дня продлили ограничение проезда по автомобильной дороге Абатское — Викулово на участке 5–7-й километр возле села Кареглазово. Из-за подтопления движение между населенными пунктами осуществляется по дублирующим трассам, сообщают в пресс-службе губернатора области.

К утру 17 мая уровень воды в реке Ишим в районе села Абатского снизился на 1 сантиметр — до 1146 сантиметров (опасный уровень — 1225 сантиметров). В Абатском районе оказались подтоплены 2 жилых дома и 270 садоводческих участков. В Викуловском районе пик паводка еще только ожидается. За сутки вода в районе Викулово поднялась на 54 сантиметра — до 832 сантиметров, до опасной отметки еще порядка 270 сантиметров.

Теги: дороги , ограничение движения , паводок
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