В Югре осудили бывшего работника военкомата, попавшегося на крупной взятке

В Югре к внушительному штрафу и запрету работать на госслужбе приговорили сотрудника военкомата, взявшемуся помочь югорчанину избежать военной службы.

За свои услуги работник военного комиссариата по Советскому району попросил 170 тысяч рублей. Полномочий освобождать от призыва у него не было, но он имел доступ к результатам медицинских освидетельствований. Сотрудники ФСБ задержали его при передаче денег.

"В ходе следственных действий, проведенных военным следственным отделом по Тюменскому гарнизону, причастность мужчины к покушению на мошенничество была полностью доказана. Свою вину он признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке", — рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.