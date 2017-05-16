Дважды стукнувший палкой гвардейца тоболяк отправится в колонию

Год колонии общего режима получил 28-летний житель Тобольска, который в пылу массовой потасовки несколько раз ударил сотрудника Росгвардии, причинив ему сотрясение мозга.

Неспокойная ночь случилась в Тобольске 19 февраля. Тогда в кафе "Восток" завязалась драка между посетителями, и администрация заведения воспользовалась тревожной кнопкой. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Нацгвардии, но к этому моменту конфликт исчерпал себя.

Спустя время в холле заведения завязалась еще одна драка — между мужчиной и женщиной. К ней подключились еще несколько человек, и она переросла в массовую разборку. Росгвардейцы потребовали прекратить противоправные действия. В ответ на это один из буянов выхватил у одного нацгвардейца резиновую палку и пару раз ударил ей другого стража правопорядка. Тогда один из нацгвардейцев сделал предупредительный выстрел вверх, и дерущиеся затихли. После у получившего палкой по голове росгвардейца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Ему тоболяк должен будет выплатить 50 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.