В Казанском районе пьяный водитель улетел в кювет — пострадал ребенок

17:49 15 мая 2017
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Дорожный инцидент произошел вчера вечером на 3-м километре дороги Дубынка — Заречка. Там съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2109. В результате аварии травмы головы получили 14-летняя пассажирка Lada и сам водитель. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Водительских прав у него нет.

Еще одна авария по вине нетрезвого водителя произошла в воскресенье днем в селе Кулаково Тюменского района. Там столкнулись автомобили Great Wall и ВАЗ-21099. Как сообщили в областной автоинспекции, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем иномарки. Ушибы и ссадины получили 25-летний пассажир и 42-летний водитель Lada. Освидетельствование показало, что 61-летний водитель Great Wall находился в состоянии опьянении.

Всего за выходные автоинспекторы отстранили от управления транспортом 67 нетрезвых и отказавшихся от прохождения экспертизы водителей.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: пьяные водители , ДТП
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