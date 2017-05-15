В Казанском районе пьяный водитель улетел в кювет — пострадал ребенок

Дорожный инцидент произошел вчера вечером на 3-м километре дороги Дубынка — Заречка. Там съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2109. В результате аварии травмы головы получили 14-летняя пассажирка Lada и сам водитель. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Водительских прав у него нет.
Еще одна авария по вине нетрезвого водителя произошла в воскресенье днем в селе Кулаково Тюменского района. Там столкнулись автомобили Great Wall и ВАЗ-21099. Как сообщили в областной автоинспекции, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем иномарки. Ушибы и ссадины получили 25-летний пассажир и 42-летний водитель Lada. Освидетельствование показало, что 61-летний водитель Great Wall находился в состоянии опьянении.
Всего за выходные автоинспекторы отстранили от управления транспортом 67 нетрезвых и отказавшихся от прохождения экспертизы водителей.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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