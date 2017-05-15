Катавшаяся на роликах по проезжей части девочка врезалась в автомобиль

Дорожный инцидент с ребенком произошел в субботу в селе Памятном Ялуторовского района. Там утром катавшаяся на роликах 8-летняя девочка ударилась об автомобиль Suzuki. Как рассказали в областной автоинспекции, ребенок не сумел затормозить на участке дороги, идущем под уклон. Девочку госпитализировали с травмами внутренних органов.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области