Почта России доставляет корреспонденцию в зоны подтопления вовремя

13:32 12 мая 2017
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Фото: Почта России

Непростая ситуация с паводком в Тюменской области не сказалась на работе почтовых отделений. Как отмечают в пресс-службе тюменского филиала Почты России, доставка почтовой корреспонденции и отправлений происходит в срок.

В Ишимском районе пенсию и корреспонденцию доставляют с использованием сил и средств МЧС — с привлечением транспорта повышенной проходимости. В Абатском и Викуловском районах доставка осуществляется лодочной переправой. В Вагайском районе почту доставляют на моторной лодке, а в Казанском районе почта доходит до местных жителей через Ишим.

Теги: Почта России , паводок
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