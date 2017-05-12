Почта России доставляет корреспонденцию в зоны подтопления вовремя

Фото: Почта России

Непростая ситуация с паводком в Тюменской области не сказалась на работе почтовых отделений. Как отмечают в пресс-службе тюменского филиала Почты России, доставка почтовой корреспонденции и отправлений происходит в срок.

В Ишимском районе пенсию и корреспонденцию доставляют с использованием сил и средств МЧС — с привлечением транспорта повышенной проходимости. В Абатском и Викуловском районах доставка осуществляется лодочной переправой. В Вагайском районе почту доставляют на моторной лодке, а в Казанском районе почта доходит до местных жителей через Ишим.