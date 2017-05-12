Выронивший ключи и наркотики тюменец проведет девять лет в колонии

В Тюмени к длительному лишению свободы суд приговорил 27-летнего наркоторговца, которому так и не удалось сбыть товар по воле случая.

Осенью прошлого года тюменец условился с дельцами из Екатеринбурга о покупке наркотика на продажу. Более 600 граммов синтетики молодой человек привез в Тюмень и спрятал в арендованном гараже, оставив себе полграмма вещества для личного употребления.

В конце октября досадная для дилера история произошла на улице Котельщиков. Тюменец решил подойти к двум молодым людям, чтобы попросить закурить, но, так как был под наркотиками, по дороге запнулся и упал. При этом у него из кармана выпали ключи, две банковские карты, зажигалка и пакетик с наркотиком. Молодые люди остановили проезжавший мимо автомобиль сотрудников полиции, и парня задержали. В тот же день из его гаража изъяли наркотики, весы, перчатки и полиэтиленовые пакетики. Тюменцу предстоит провести девять лет в колонии строгого режима.