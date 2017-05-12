Работники тюменской УК год работали бесплатно

10:40 12 мая 2017
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pixabay.com

В Тюмени следственные органы заинтересовались ситуацией, сложившейся в местной управляющей компании, занимающейся нежилым фондом.

По данным следствия, весь 2016 год руководитель ООО "УК "Сибирь" не платил четырем сотрудникам заработную плату. Долг по ней составил не менее 426 тысяч рублей.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Принимаются меры направленные на возмещение задолженности работникам общества", — сообщает СК по Тюменской области. 

Теги: Следственный комитет , долги по зарплате
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