За гибель детей в пожаре ответит оставившая их без присмотра мать

В Тюменской области перед судом предстанет 39-летняя женщина, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум своим детям.

Инцидент произошел 27 января этого года в селе Киёва Ялуторовского района. Оставив троих малолетних ребят дома, женщина ушла на колонку за водой, а на обратном пути задержалась у соседки. За двадцать минут ее отсутствия в комнате общежития случилась трагедия. Ее трехлетний сын стал баловаться: включил в розетку электрическую одноконфорочную плитку, а когда она нагрелась, поджег от нее бумагу, а после и вещи вокруг. Мальчик и его годовалый брат умерли от отравления угарным газом, их четырехлетней сестре удалось спастись.

Как рассказали в областной прокуратуре, мальчик и раньше баловался подобным образом, но находившаяся поблизости мать тушила возгорание. Сейчас женщине, которая после инцидента переехала в поселок Богандинский, грозит ограничение свободы, принудительные работы или до четырех лет лишения свободы.