Полицейские распознали неладное в неподвижно сидевшем автомобилисте

Накануне в Тюмени в районе улицы Ставропольской сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, готовившегося сбыть наркотики.

Ночью 9 мая полицейские приметили мужчину, долгое время неподвижно сидевшего в припаркованном авто. Они подошли к машине и увидели на пассажирском сидении странный сверток. Заподозрив, что это наркотик, они задержали водителя и вызвали на место следственно-оперативную группу.

При понятых в ходе досмотра из-под водительского сидения было изъято 22 полимерных пакетика с веществом растительного происхождения. Оказалось, что там было около 60 граммов спайса. 23-летний тюменец пояснил, что приготовил наркотик к продаже.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.