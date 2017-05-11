В зоне подтопления спасатели по воде эвакуировали стадо лошадей

Во вновь застигнутых паводком Ишиме и Ишимском районе продолжаются аварийно-восстановительные и спасательные работы.

Вчера сотрудники МЧС помогли жителям села Плешково доставить на свободную от воды территорию целый табун. Как рассказали в ТОСЭР, взрослые лошади пробрались по воде самостоятельно, а жеребят спасатели перевезли на катерах. Сейчас животные обитают на соседнем пастбище.

В тот же день спасатели ТОСЭР эвакуировали пенсионера из деревни Лайково, которого вода отрезала от земли на несколько дней. Как оказалось, мужчина не решался покинуть свой дом, так как волновался за домашних животных.

"Его регулярно навещали спасатели и предлагали помощь по транспортировке вещей на "большую землю". Здравый разум возобладал, пенсионер после соответствующей просьбы был доставлен в город", — рассказывают в Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Фото: ТОСЭР / vk.com