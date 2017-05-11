Бывший директор "Сибнефтегазмаша" предстанет перед судом

09:41 11 мая 2017
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В Тюмени в сокрытии более пяти миллионов рублей от налоговой обвиняют бывшего генерального директора АО "Завод Сибнефтегазмаш" Юрия Кияшко.

В 2015–2016 годах за долги налоговая инспекция выставила на расчетный счет завода инкассовые поручения почти на 20 миллионов рублей. Чтобы не гасить недоимки, Кияшко стал рассчитываться с контрагентами через счет подконтрольной ему фирмы, таким способом скрыв от налоговой более 5,7 миллионов рублей по долгам.

Нарушения обнаружились в ходе налоговой проверки. Дело рассмотрят в Калининском районном суде Тюмени.

Теги: налоги , долги
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