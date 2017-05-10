В Тюмени задержали женщин, готовившихся сбыть 7 кг наркотиков

В областном центре в ходе проверки оперативной информации полиция задержала двух жительниц Саратовской области. Женщин 25 и 32 лет подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков.

При личном досмотре у них нашли около 8 граммов синтетических веществ. На арендованной тюменской квартире, где они фасовали вещества, и в нескольких оборудованных ими тайниках было обнаружено еще около 2 килограммов "соли" и более 5 килограммов спайса.

Полицейские выяснили, что сбывать вещества женщины планировали через тайники-закладки. Такого количества наркотиков им могло хватить на 20 тысяч доз.

Судить женщин будут за покушение на сбыт в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщает пресс-служба тюменской полиции. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.