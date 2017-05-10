Тюменская агрофирма отказывалась рассчитываться с бывшими работниками

За помощью по поводу невыплаты зарплаты в прокуратуру Тюменского района обратились десять бывших работников СПК "Ембаевский". Общая сумма задолженности перед ними составила 357 тысяч рублей.
"Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона и направила в суд заявления о взыскании невыданной заработной платы, которые удовлетворены судом", — рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры.
На данный момент со всеми работниками рассчитались.
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