Тюменская агрофирма отказывалась рассчитываться с бывшими работниками

За помощью по поводу невыплаты зарплаты в прокуратуру Тюменского района обратились десять бывших работников СПК "Ембаевский". Общая сумма задолженности перед ними составила 357 тысяч рублей.

"Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона и направила в суд заявления о взыскании невыданной заработной платы, которые удовлетворены судом", — рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры.

На данный момент со всеми работниками рассчитались.