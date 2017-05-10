Жителя Тюменской области оштрафовали за сообщение о "заминированной" машине

В Тюменской области 28-летнему жителю Ишима предстоит уплатить 60 тысяч рублей за неудавшийся розыгрыш.

В феврале этого года в одном из сел Аромашевского района мужчина выпивал с друзьями в Доме культуры. Под утро он со знакомой вышел на улицу покурить и поведал ей, что его припаркованное неподалеку авто заминировано. Он взял у женщины телефон, позвонил по номеру 911 и сообщил об этом и туда. Пока до села добиралась оперативно-следственная группа, мужчина спокойно уехал на своей машине.

Полиция вышла на лжеминера через владелицу телефона, с которого был сделан звонок. Суд назначил молодому человеку штраф в размере 50 тысяч рублей в доход государства и взыскал с него порядка 11 тысяч рублей на возмещение затрат на выезд по ложному сообщению о минировании, сообщает областная прокуратура.