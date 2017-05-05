Мужчина, устроивший в доме возлюбленной наркопритон, отправится в колонию

Год в колонии общего режима проведет 29-летний житель поселка Боровского. Мужчину признали виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков.

Наркозависимый молодой человек обитал у сожительницы, которая проживала с двумя своими детьми. С февраля он начал пускать в квартиру знакомых наркоманов. Они приносили вещества и делились ими бесплатно. Происходило это в моменты, когда сожительница отлучалась из дома.

Через какое-то время о том, что происходит в квартире, узнали сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. Они стали наблюдать за ней и вскоре, застав очередные посиделки компании под наркотиками, положили им конец.