Росгвардейцы помогли сориентироваться плутавшему в поле под наркотиками тюменцу

За минувшие сутки сотрудникам Росгвардии Тюмени удалось дважды пресечь незаконный оборот наркотических средств.

Днем группа задержания вневедомственной охраны, патрулировавшая территорию, приметила мужчину, который шагал по полю вдалеке от дороги.

"Приблизившись к нему, полицейские увидели, что тот явно не понимает, где находится и что делает в поле. Мужчину доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых в ходе досмотра обнаружили и изъяли наркотическое средство "соль" массой 0,36 граммов", — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В этот же день компанию с наркотиками росгвардейцы настигли на улице Моторостроителей. Когда полицейские обратили внимание на припаркованный там Chevrolet, сидящие в нем двое мужчин стали вести себя беспокойно и попытались покинуть автомобиль.

"Выясняя личности мужчин, а также законность владения машиной, они увидели на автомобильном коврике сверток. Для определения его содержимого была вызвана следственно-оперативная группа", — сообщают в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В присутствии понятых был изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения, принадлежащий пассажиру автомобиля, безработному жителю Ялуторовского района. Оказалось, что это спайс массой 1,1 грамм.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.