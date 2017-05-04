Угрожавший полиции пистолетом тюменец отправится в тюрьму

В Тюмени три года колонии строгого режима получил мужчина, затеявший потасовку с сотрудником полиции.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в районе Дома обороны. В отдел полиции № 8 поступило сообщение о том, что у дома № 12 на улице Белинского бегает мужчина с пистолетом. К моменту, когда на место прибыли полицейские, он зашел в квартиру к проживавшей там жене.

Как оказалось, мужчина находился в розыске по Краснодарскому краю. Опасаясь, что его задержат, он заявил, что взорвет гранату или применит оружие, если ему не дадут уйти свободно. В ходе переговоров начальник отдела полиции договорился с мужчиной, что зайдет в квартиру один. Когда полицейский вошел, то буян направил на него пистолет и потребовал передать ему служебное оружие. Приняв его пистолет за боевой, страж правопорядка выбил его из рук мужчины и повалил его на пол. Подоспевшие сотрудники отдела вневедомственной охраны надели на него наручники. Изъятый пистолет оказался пневматическим, рассказали в областной прокуратуре.

На мужчину завели уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Как выяснилось, у 48-летнего мужчины уже была судимость.