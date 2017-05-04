Директор тюменской фирмы украл почти полтора миллиона бюджетных денег

В Тюмени в мошенничестве в крупном размере обвиняют 32-летнего предпринимателя Максима Даровских. Мужчина обращался в местный центр занятости за возмещением денег, которые якобы пошли на обустройство рабочих мест для инвалидов. На деле тюменец брал их исключительно на себя.

"В соответствии с региональным законодательством в Тюменской области в рамках проведения мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов предприятие могло получить из бюджета возмещение нормативных затрат по наставничеству, а также приобретению, монтажу и установке оборудования для оснащения рабочих мест инвалидам", — поясняют в областной прокуратуре.

В 2014 и 2015 годах Даровских обратился за возмещением как гендиректор ООО "СтройОптТорг", выручив свыше 908 тысяч рублей. Еще раз он, выдавая себя за заместителя генерального директора ООО "Собрание", заполучил почти полмиллиона рублей. В реальности никаких работ по устройству мест для инвалидов не было, деньги предприниматель обналичил и присвоил.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.