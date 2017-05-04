В центре Тюмени иномарка сбила ребенка, который выскочил на дорогу

Одиннадцать человек пострадали в десяти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в среду, 3 мая.

В Тюмени на улице Володарского автомобиль KIA Rio сбил трехлетнего ребенка. Мальчик с мамой шли домой из детского сада. По предварительным данным, ребенок выскочил на дорогу неожиданно для водителя из-за припаркованных машин. В результате происшествия он получил ссадины колена. Водитель с мамой малыша обсудили отсутствие взаимных претензий, после чего водитель с места ДТП уехал, а мама с ребенком обратилась в больницу. За невыполнение обязанностей при совершении ДТП водитель автомобиля, не сообщивший о происшествии в Госавтоинспекцию, привлечен к административной ответственности.

На улице Монтажников автомобиль Toyota Corolla сбил 18-летнюю девушку. По предварительным данным, автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы: черепно-мозговую, перелом основания черепа и переломы стоп.

На автодороге Курган-Тюмень на подъезде к областному центру столкнулись мотоцикл LIFAN и автомобиль "УАЗ". По предварительным данным, мотоциклист не выдержал дистанцию. В результате аварии 52-летний водитель и 53-летняя пассажирка мотоцикла получили травмы головы.

На улице Мельникайте столкнулись автомобиль Hyundai Solarisи мотоцикл Yamaha. По предварительным данным, водитель автомобиля нарушила очередность проезда. В результате ДТП 32-летний мотоциклист получил травму голени.

В селе Абатское автомобиль LADA сбил 58-летннюю велосипедистку. По предварительным данным, женщина на велосипеде нарушила очередность проезда. В результате ДТП пострадавшая получила переломы и ушибы и была госпитализирована.

Около шести часов вечера на 152 км трассы Курган-Тюмень съехал в кювет и перевернулся автомобиль "Нива". По предварительным данным, 35-летний водитель превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате аварии водитель получил рану головы и ушибы грудной клетки и позвоночника, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.