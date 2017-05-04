В Тюмени нашелся исчезнувший накануне пенсионер

В областном центре разыскали пропавшего во вторник, 2 мая, 69-летнего Петра Старченко. Напомним, днем пожилой мужчина вышел из своего дома на улице Рижской и пропал. Вечером того же дня похожего человека приметили на пересечении Широтной и Пермякова.

Как сообщает поисковый отряд "Белая сова", вчера он попался на глаза неравнодушным горожанам, которые сообщили в полицию. С мужчиной все в порядке.

Поиск осложнялся тем, что пенсионер страдает потерей памяти.