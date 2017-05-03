Крупный штраф уплатит тюменка, поколотившая сотрудника ДПС

За применение насилия к представителю власти 250 тысяч рублей в пользу государства предстоит уплатить 32-летней жительнице Тюмени.

Напомним, инцидент произошел ночью 8 марта. Инспектор ДПС остановил женщину для проверки документов. Ему показалось, что она пьяна, и он пригласил ее в патрульный автомобиль для составления протокола. В ответ тюменка начала вести себя агрессивно. Когда автоинспектор попытался утихомирить ее, она несколько раз ударила его по лицу и повредила служебную машину. На автоледи завели уголовное дело.

Как сообщили в региональном СК, почти на три года суд лишил ее права управления транспортом.