Под Тюменью из реки достали тело мужчины

В поселке Винзили вчера, 2 мая, утонувшего человека обнаружили спасатели на реке Пышме поздно вечером.

Сотрудники ТОСЭР добрались до места на лодке и вытащили тело мужчины на берег. Личность погибшего и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают правоохранительные органы.

В тот же день еще один инцидент на воде произошел в Тюмени в районе моста Влюбленных. Вечером там спасали молодого человека, спрыгнувшего с моста в Туру.

"На месте происшествия помимо спасателей работали и полицейские: пока представители экстренных служб отговаривали молодого человека от прыжка, вторая группа спасателей на лодке патрулировала под мостом", — рассказали в пресс-службе ТОСЭР.

Тюменца оперативно достали из реки и передали сотрудникам медицинской службы. Сейчас он находится в реанимации.