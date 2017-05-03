Предприниматель из Тюменской области похищал деньги под видом трудоустройства инвалидов

В Ялуторовске за мошенничество перед судом предстанет директор местной бани и прачечной. Мужчина получал деньги из бюджета на организацию рабочих мест для инвалидов, а на деле присваивал их.

В течение года руководитель ООО "Банно-прачечный комбинат" брал деньги от центра занятости в рамках государственной программы по доступной среде. На бумаге он создал пять мест для подсобных рабочих с ограниченными возможностями и заключил с центром занятости договоры на возмещение связанных с трудоустройством затрат.

Вскоре правоохранительные органы выяснили, что на четыре места инвалиды были устроены фиктивно, а за тремя из них установили фиктивное наставничество. На мужчину заведено уголовное дело. Причиненный ущерб в более чем 100 тысяч рублей он возместил добровольно.