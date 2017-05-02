За праздники тюменцы успели получить ожоги на шашлыках и пострадать от змей

На минувших выходных скорая помощь выезжала к 2 тысячам жителям Тюмени и Тюменского района. В ряде случаев бригады медиков спешили к отдыхающим за городом.
Несчастный случай произошел вчера с 40-летним тюменцем на шашлыках. Мужчина лил горючую жидкость на угли, в какой-то момент бутылка вспыхнула и взорвалась в его руках. Прибывшие медики диагностировали у тюменца ожоги правой руки и обеих ног, у него было повреждено почти 16 % тела. Мужчину срочно доставили в ОКБ № 1.
По словам работников скорой, состояние пациента усугубила неправильно оказанная первая помощь. До прибытия бригады он обработал раны растительным маслом, тогда как смазывать ожоги маслом и жиром или присыпать их содой категорически нельзя. Место ожога надо охлаждать водой или мокрой тканью.
В этот же день еще один несчастный случай произошел с 21-летним молодым человеком в Тюменском районе. В лесу его укусила ядовитая змея. Парень смог добраться до магазина в дачном поселке, где продавец вызвал скорую. Он сообщил, что пострадавший ненадолго терял сознание, место укуса сильно опухло. Прибывшая бригада доставила молодого человека в ОКБ № 1.
"При укусе змеи первую помощь специалисты советуют оказывать незамедлительно. Придерживайтесь простого алгоритма действий: наложите стерильную повязку на место укуса, туго не прибинтовывая, создайте покой укушенной конечности и приложите холод. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, прижигать место укуса, делать разрезы, давать пострадавшему алкоголь", — напоминают на тюменской станции скорой помощи.
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