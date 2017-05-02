На тюменских дачах в пожаре погибли пожилая женщина и ее внучка

12:35 02 мая 2017
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В Тюмени пожар с трагическими последствиями произошел вчера, 1 мая, в СНТ "Плодовое", расположенном на Велижанском тракте. Утром на улице Липовой сгорел дачный дом. При тушении огня пожарные нашли тела двух человек. Ими оказались пенсионерка 1953 года рождения и ее внучка 2007 года рождения.

По версии регионального СК,  пожар произошел из-за ненадлежащего использования печного оборудования. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), его расследование продолжается.

Теги: дачи , пожар , гибель человека
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