В тюменском поселке многоквартирный дом сгорел из-за непотушенного окурка, один человек погиб

Накануне ночью двухэтажный дом выгорел в поселке Кировском Исетского района. Из него эвакуировались 42 человека, в том числе 17 детей. Во время тушения пожарные нашли тело мужчины. Предварительной причиной пожара в МЧС по Тюменской области назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 22 часа 01 минуту. К прибытию первых подразделений крыша дома была охвачена огнем на площади 432 квадратных метров.

На борьбу с пожаром были брошены 19 человек личного состава и 8 единиц техники. В 23 часа 19 минут пожар был локализован и в 00 часов 21 минуту потушен.

"Особенностью данного здания была его конструкция. Металлический каркас был обшит щитами с утеплителем", — рассказали в пресс-службе МЧС.

По факту гибели на пожаре мужчины СК по Тюменской области организовал доследственную проверку.

Прокомментировали случившееся и местные власти.

"Социальная служба работала всю ночь: всех пострадавших разместили на ночевку, предоставлено питание. Сегодня будет встреча с жильцами, где будет индивидуально проработан план поддержки каждой семьи, не оставим без внимания ни одного жителя", — приводят слова главы администрации Исетского муниципального района Николая Теньковского в пресс-службе МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области