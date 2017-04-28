Уголовное дело завели на тоболяка, натравившего пса на полицейского

14:44 28 апреля 2017
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pixabay.com

В Тобольске 45-летний местный житель обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, к сотруднику полиции.

Как сообщает региональный СК, 31 марта днем в местную дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Никитина неизвестные повредили дом. Когда полицейские работали на месте инцидента, на улицу вышел нетрезвый знакомый хозяина дома.

"Мужчина направил собаку в сторону участкового уполномоченного полиции и скомандовал "Взять!". Вследствие противоправных действий обвиняемого собака покусала сотрудника полиции по различным частям тела, причинив телесные повреждения", — сообщает СК.

Уголовное дело направили прокурору.

Теги: собаки , нападение на полицейского
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