Уголовное дело завели на тоболяка, натравившего пса на полицейского

В Тобольске 45-летний местный житель обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, к сотруднику полиции.

Как сообщает региональный СК, 31 марта днем в местную дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Никитина неизвестные повредили дом. Когда полицейские работали на месте инцидента, на улицу вышел нетрезвый знакомый хозяина дома.

"Мужчина направил собаку в сторону участкового уполномоченного полиции и скомандовал "Взять!". Вследствие противоправных действий обвиняемого собака покусала сотрудника полиции по различным частям тела, причинив телесные повреждения", — сообщает СК.

Уголовное дело направили прокурору.