Работник дежурной части полиции, проигнорировавший звонок, ответит за халатность

В Тюмени перед судом предстанет помощник оперативного дежурного, проигнорировавший сообщение о подозрительной группе людей, которые, как оказалось, готовились к разбойному нападению.

9 декабря прошлого года во время суточного дежурства в части МО МВД России "Тюменский" около 2 часов 40 минут к нему поступило сообщение о подозрительной компании в поселке Московском. Пять человек по-тихому пробирались по улице Парковой и осматривали территории частных домов. Дежурный информации значения не придал: не позаботился о том, чтобы на место оперативно выехали сотрудники полиции, и не передал сообщение руководству.

Около 5 часов 30 минут в дежурную часть поступило новое сообщение — на этот раз о разбойном нападении. На уже упомянутой улице в одном из частных домов произошел грабеж, пострадали люди. Из дома вынесли имуществу на общую сумму в 5,9 миллионов рублей. Только после этого в поселок выехала следственно-оперативная группа.

"В результате халатности, допущенной помощником дежурного, преступление до настоящего времени остается нераскрытым. В отношении него возбуждено уголовное дело", — сообщает областная прокуратура.