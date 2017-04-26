Тюменские спасатели выручили увлекшихся играми детей

16:35 26 апреля 2017
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Накануне вечером сотрудникам ТОСЭР побывали на вызовах, где им довелось вызволять застрявших в неожиданных местах ребят.

В Тюмени в микрорайоне Тура на улице Судостроителей у восьмилетней девочки зажало руку в металлической карусели. Самостоятельно помочь ребенку у очевидцев не вышло. Только с помощью инструментов ее высвободили спасатели.

Еще одно происшествие случилось в пригородном поселке Яр. В частном доме на улице Строителей помощь потребовалась ребенку, который во время игры надел себе на голову горшок. Родственники не решились стянуть его самостоятельно и дождались приезда сотрудников службы, рассказали в ТОСЭР.

Теги: дети , спасатели
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