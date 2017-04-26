Уснувший за рулем водитель LADA погиб в аварии на трассе Тюмень-Омск

Два человека погибли, одиннадцать пострадали в десяти дорожных авариях, которые произошли на дорогах Тюменской области во вторник, 25 апреля.

На 364 км трассы Тюмень-Омск в Абатском районе столкнулись автомобили Lada 15-й модели и Nissan Х-Trail. По предварительным данным, 60-летний водитель Lada выехал на встречную полосу, возможно, уснул за рулем. В результате происшествия мужчина, житель села Абатское, погиб. 32-летняя водитель Nissan получила травмы головы, грудной клетки и колена.

Еще одна авария, в которой погиб один человек, произошла в Тюменском районе.

В Тобольске на Комсомольском проспекте автомобиль Toyota Corolla сбил 17-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия велосипедист получил травму головы, ссадины и ушибы.

На 45 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля Daewoo Matiz, причиной стало несоблюдение дистанции. В результате аварии 68-летний водитель малолитражки, по предварительным данным, спровоцировавший аварию, получил травму кисти руки.

В областном центре участниками двух ДТП стали мотоциклисты. На кольце улицы Ямской в районе Дома Обороны столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл Honda. По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил очередность проезда. В результате аварии 20-летний мотоциклист получил травмы головы, грудной клетки и плеча.

На улице Молодежной, 28 столкнулись автомобиль Mazda 3 и мотоцикл Suzuki. По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. У 28-летнего мотоциклиста ушиб голени.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области