На тюменской трассе столкнулись три автомобиля, есть погибший

Пару часов назад смертельное ДТП произошло в Тюменском районе. На 15-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулись несколько автомобилей.
По словам работающих на месте автоинспекторов, вероятнее всего, водитель автомобиля Mitsubishi при обгоне совершил касательное столкновение с попутным автомобилем BYD, после чего потерял управление и врезался во встречный грузовик. Водитель Mitsubishi погиб на месте, пассажирка кроссовера сейчас в больнице.
В районе места ДТП возможны затруднения в движении, сотрудники ГИБДД регулируют движение.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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