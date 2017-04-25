На тюменской трассе столкнулись три автомобиля, есть погибший

Пару часов назад смертельное ДТП произошло в Тюменском районе. На 15-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулись несколько автомобилей.

По словам работающих на месте автоинспекторов, вероятнее всего, водитель автомобиля Mitsubishi при обгоне совершил касательное столкновение с попутным автомобилем BYD, после чего потерял управление и врезался во встречный грузовик. Водитель Mitsubishi погиб на месте, пассажирка кроссовера сейчас в больнице.

В районе места ДТП возможны затруднения в движении, сотрудники ГИБДД регулируют движение.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области