ГИБДД разыскивает водителя голубой иномарки, наехавшего на пенсионерку в поселке Московском

Областная автоинспекция ищет очевидцев дорожного происшествия, случившегося в субботу, 22 апреля, в поселке Московском Тюменского района. Там примерно в 14:10 на улице Бурлаки напротив дома № 13 водитель, двигавшийся задним ходом, наехал на 73-летнюю женщину. С места происшествия он скрылся. Пенсионерка получила рану головы и ушиб бедра.
По видеозаписи с камеры наблюдения удалось установить, что водитель находился за рулем Kia Rio голубого цвета.
Свидетелей и очевидцев происшествия просят обратиться в отделение розыска полка ДПС по телефонам: 794-580, 794-589.
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