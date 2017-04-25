В Тюменской области нашли убежавших из интерната подростков

11:55 25 апреля 2017
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Правоохранительные органы установили местонахождение несовершеннолетних Максима Манжурина и Якова Опарина. Напомним,  20 апреля мальчики самостоятельно покинули территорию школы-интерната "Горизонт" и несколько дней не выходили на связь с сотрудниками образовательного учреждения.

Юношей нашли вчера. Как оказалось, на попутках один из них доехал до родственников, проживающих в Тобольском районе, другой — до родных в Вагайском районе.

"За время отсутствия противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было. Сейчас подростки доставлены в Тюмень, с ними проводится профилактическая работа, после чего они будут переданы в школу-интернат", — рассказали в региональном СК.

Теги: дети , розыск , подростки
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