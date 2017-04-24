В Омутинском районе пожилой мотоциклист врезался в дерево

12:11 24 апреля 2017
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В минувшее воскресенье на тюменских дорогах произошло четыре аварии — пять человек получили травмы и один погиб.

В Омутинском районе на 8-м километре автодороги Журавлевское — Норная около часа дня 59-летний мужчина на мотоцикле "Иж Юпитер-3" съехал в кювет, въехал в дерево и опрокинулся. От полученных травм он скончался. 

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, водительского удостоверения у мотоциклиста не было. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: гибель человека , мотоцикл , ДТП
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