В Тюмени ищут двух пропавших воспитанников интерната

В областном центре следственные органы устанавливают местонахождение двух подростков 2001 и 2002 годов рождения.

20 апреля несовершеннолетние Максим Манжурин и Яков Опарин самостоятельно покинули территорию школы-интерната "Горизонт", воспитанниками которой они являются, и ушли в неизвестном направлении. На связь ребята не выходили, и сотрудники образовательного учреждения обратились в правоохранительные органы.

Приметы Максима Манжурина: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 166 см, европейской внешности, прямые черные волосы. Был одет в синюю кофту и синие джинсы, черные кроссовки.

Приметы Якова Опарина: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост около 150 см, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в синюю спортивную кофту, джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчиков, просят сообщить по телефонам: 8 (904) 491-43-25, 02, 112 либо обратиться в следственное управление СК по Тюменской области по адресу улица Шиллера, 44.