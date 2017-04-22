Находившегося в бегах тюменского наркоторговца нашли в индийской тюрьме

На днях 36-летнего жителя Тюменской области депортировали под конвоем сотрудников Интерпола МВД России из Индии в Москву.

В 2011 году мужчина попался на незаконном изготовлении и сбыте синтетических наркотиков и был задержан полицией Омутинского района. На него завели уголовное дело. Чтобы уклониться от ответственности, молодой человек покинул страну, и его объявили в международный розыск.

Тюменское УМВД получило сведения о том, что мужчина скрывается на территории Индии, пользуясь поддельными документами на чужое имя. В паре с ОНЦБ Интерпола областная полиция установила, что тюменец действительно находится в Индии. На тот момент он был в тюрьме на Гоа под чужими персональными данными.

По согласованию с правоохранительными органами Индии и Генпрокуратурой России мужчину доставили в Россию. Скоро его этапируют к инициатору розыска, сообщает УМВД по Тюменской области.