В Тюменской области аферист брал плату за строительные работы и пропадал

В Ялуторовском районе к четырем годам лишения свободы суд приговорил 35-летнего гражданина Армении Артака Назаряна. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере.

С 2015 года мужчина заключал с местными жителями договоры поставки строительных материалов и выполнения подрядных работ. Объявления об услугах он размещал в интернете. На деле предпринимательством мужчина не занимался и выполнять заранее оплаченные работы не собирался. За год аферист похитил у девяти человек более 960 тысяч рублей.

Был в деле Назаряна и еще один эпизод. В феврале 2015 года мужчина уговорил знакомого, с которым у него были доверительные отношения, взять у одного человека взаймы 300 тысяч рублей на полгода. Заполучив деньги, Назарян от всяких обязательств отказался.

Как рассказали в областной прокуратуре, мошенник будет должен выплатить пяти потерпевшим около 270 тысяч рублей.