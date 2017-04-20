Детям погибшей в ДТП жительницы Тюменской области выплатят больше полумиллиона

В Тобольске суд взыскал с виновника ДТП 600 тысяч рублей в пользу трех детей погибшей в аварии женщины.

Трагедия случилась на улице Защитинской в феврале прошлого года. Тогда Suzuki, за рулем которого находился 60-летний мужчина, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Lada. 45-летняя пассажирка Lada скончалась.

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорили к двум годам лишения свободы условно. В прошлом месяце, когда приговор вступил в законную силу, дети погибшей обратились в суд с иском о взыскании с него компенсации морального вреда, сообщает областная прокуратура.