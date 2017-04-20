На Иртыше десять человек оказались на оторвавшихся от берега мостках

14:02 20 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В районе Тобольска помощь МЧС понадобилась людям, перебиравшимся на другую сторону Иртыша. Из-за резкого подъема воды там началась подвижка льда, и десять человек оказались на оторванных от берега и затопленных водой мостках.

11 апреля автомобильную переправу в этом месте закрыли, но пересечь реку можно было пешим способом —  там организовали движение по деревянным мосткам с поручнями, уложенными на лед.

"Сотрудниками Тобольского отделения государственной инспекции по маломерным судам проводилось круглосуточное дежурство на данном участке реки. Они увидели подвижку льда и людей у другого берега, находящихся в опасности, немедленно сообщили об этом диспетчеру и приступили к спасению", — рассказали в ГУ МЧС по Тюменской области.

Всех людей удалось переправить на сушу на судне на воздушной подушке.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Теги: ледовая переправа , река , МЧС
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017