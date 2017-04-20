На Иртыше десять человек оказались на оторвавшихся от берега мостках

В районе Тобольска помощь МЧС понадобилась людям, перебиравшимся на другую сторону Иртыша. Из-за резкого подъема воды там началась подвижка льда, и десять человек оказались на оторванных от берега и затопленных водой мостках.

11 апреля автомобильную переправу в этом месте закрыли, но пересечь реку можно было пешим способом — там организовали движение по деревянным мосткам с поручнями, уложенными на лед.

"Сотрудниками Тобольского отделения государственной инспекции по маломерным судам проводилось круглосуточное дежурство на данном участке реки. Они увидели подвижку льда и людей у другого берега, находящихся в опасности, немедленно сообщили об этом диспетчеру и приступили к спасению", — рассказали в ГУ МЧС по Тюменской области.

Всех людей удалось переправить на сушу на судне на воздушной подушке.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области