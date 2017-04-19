Тюменцев просят забрать похищенные из их автомобилей сумки

В Тюмени полиция ищет владельцев вещей, которые нашли у задержанного накануне автомобильного вора.

Напомним, с начала этого года в областном центре орудовал преступник, который разбивал стекла машин выстрелами из пневматики и утаскивал оттуда ценные вещи. На днях его поймали недалеко от места преступления с поличным. 41-летний мужчина, у которого уже есть несколько судимостей, во всем сознался. Позже у него нашли несколько сумок и рюкзаков, которые, вероятнее всего, были похищены аналогичным способом.

Граждан, опознавших свое имущество, просят обратиться в отдел уголовного розыска УМВД Тюмени по телефону (3452) 794-370 либо в дежурную часть (3452) 291-600 или 02.