У приехавшей в Югру на заработки тюменки нашли 3,4 кг наркотиков

В Нефтеюганске огромную партию наркотических веществ обнаружили сотрудники местного управления по контролю за оборотом наркотиков у 32-летней женщины. Она приехала в Югру на заработки из Тюменской области.

Полиция задержала женщину в ходе оперативно-разыскных мероприятий. При себе у нее нашли 35 пакетиков с расфасованным порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, внутри свертков было 7 граммов синтетического наркотика.

На квартире задержанной при обыске нашлось 2,8 килограммов синтетических и растительных наркотиков. Согласившаяся сотрудничать со следствием тюменка рассказала еще об одном своем тайнике неподалеку от города. На территории одной из производственных баз полицейские нашли еще полкилограмма наркотиков.

Общий объем изъятых веществ составил 3,4 килограмма, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО – Югре. Женщине грозит до двадцати лет тюрьмы.