За покушение на сбыт наркотиков тюменке грозит от десяти лет тюрьмы

На одной из центральных улиц Тюмени сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 51-летнюю местную жительницу. Женщину подозревают в незаконном сбыте наркотических средств.

При понятых у нее изъяли полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что там находилось около 100 граммов гашиша. В ходе оперативно-следственных действий полицейские установили, что наркотик женщина готовилась сбыть.

На тюменку завели уголовное дело, ей грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, у нее уже есть судимость. Официально она нигде не работала.

Тюменцам напоминают, что о лицах, распространяющих наркотики, или о местах, где их употребляют, можно сообщить в дежурную часть УМВД Тюмени по телефонам: 291-600, 02 или же по телефону доверия: 799-855.