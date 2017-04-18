Виновник смертельного ДТП с буксировочным тросом отправится в колонию

В Тюмени суд признал виновным в аварии с налетевшей на трос легковушкой водителя самосвала, буксировавшего другой самосвал. Напомним, трагедия произошла в конце августа прошлого года на перекрестке улиц Газовиков и Щербакова.

Тогда два самосвала, один из которых был на буксире на металлическом тросе, остановились, чтобы пропустить "Газель". Водитель двигавшейся по главной дороге Lada трос между самосвалами не заметил и решил проехать. При столкновении трос пришелся на уровень лобового стекла легковушки, и им зажало 24-летнего пассажира Lada, который скончался от асфиксии.

"Согласно ПДД при буксировке на гибкой сцепке расстояние между автомобилями должно быть в пределах 4–6 метров. Между самосвалами оно достигало почти 8 метров. На самом связующем звене должно быть не меньше двух предупредительных флажков или щитков. Ими водитель не воспользовался", — комментируют в областной прокуратуре.

Более того, легковушка двигалась по главной дороге, которую самосвал, ехавший по второстепенной дороге, и перегородил тросом, не убедившись в безопасности маневра.

Водителю грузовика дали три года колонии-поселения. В пользу родственников погибшего с него взыскали миллион рублей компенсации морального вреда.