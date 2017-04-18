В окрестностях Тюмени водитель насмерть сбил женщину

Один человек погиб, шестеро пострадали в пяти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки.

Сегодня в первом часу ночи на 18 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобиль LADA Granta сбил женщину в возрасте примерно 45-50 лет. По предварительным данным, она стояла на дороге. Женщина скончалась на месте, ее личность устанавливается. За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек с двухлетним водительским стажем. В темноте он не смог вовремя заметить пешехода, световозвращающих приспособлений на одежде женщины не было.

В понедельник в полдень в селе Козловка в Голышмановском районе трактор МТЗ82 съехал в кювет, наполненный водой. 48-летнего тракториста, ранее лишенного управления транспортом, извлекли из воды, но спасти мужчину не удалось, он умер от переохлаждения. Обстоятельства случившегося выясняются.

В Тюмени на Червишевском тракте автомобиль ВАЗ-21150, двигаясь задним ходом, сбил двух пенсионерок 70-ти и 66-ти лет. У обеих женщин ушибы. 19-летний водитель со стажем за рулем 1 год не убедился в безопасности, начав движение.

на 46 км автодороги Богандинский-Червишево-Чаплык в столб въехал автомобиль ВАЗ-21150. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 39-летний водитель был пьян, он получил переломы ребер, ушиб грудной клетки и ссадину лба.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области