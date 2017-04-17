Тюменскому педофилу дали восемнадцать лет колонии

Сегодня в Тюмени суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, замешанному в серии преступлений против половой неприкосновенности малолетних. С 2013 по 2015 год он совершил пять нападений на девочек в подъездах.

В сентябре 2013 года мужчина надругался над 10-летней девочкой в доме на улице Олимпийской. Он дождался, когда ребенок войдет в лифт, и совершил с ней иные действия сексуального характера. В ноябре того же года он напал на 11-летнюю девочку в подъезде дома на улице Широтной. Мужчина стал заставлять ее открыть входную дверь квартиры, но его спугнула мама девочки, которая была дома и услышала крики.

Следующей осенью, в октябре 2014 года, педофил вновь поджидал очередную жертву в доме на улице Олимпийской. Попавшуюся ему 10-летнюю девочку он заставил открыть дверь квартиры, затащил ее туда и надругался.

В апреле 2015 года в подъезде дома на улице Моторостроителей он напал на 11-летнюю девочку. Он также намеревался затащить девочку в квартиру, но его спугнул находившийся дома отец.

Выйти на педофила удалось в ноябре 2015 года. Тогда он подкараулил 10-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы, на лестничной площадке дома на улице Ставропольской. Когда он попытался затащить ее в квартиру, она начала оказывать активное сопротивление: кричать и бить руками и ногами в дверь квартиры, что спугнуло насильника. Крик девочки услышали находившиеся дома родители. Отец бросился за нападавшим в погоню. Тем временем мать школьницы через окно указала стоявшему у подъезда пожилому мужчине на педофила. Насильник успел добежать до своего автомобиля и скрыться, но пожилой мужчина запомнил регистрационный знак машины. Злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД, после чего он был заключен под стражу.

По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает множественными расстройствами сексуального предпочтения, в том числе педофилией. Его признали виновным по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и покушение на указанное преступление) и приговорили к восемнадцати годам колонии строгого режима. В пользу потерпевших с него взыскали 1,7 миллионов рублей компенсации морального вреда.

После отбытия наказания мужчина два года будет ограничен в свободе передвижения, в частности ему нельзя будет уходить из дома по месту проживания в ночное время суток. Также он будет обязан будет являться в указанный государственный орган два раз в месяц на регистрацию и пройти лечение у психиатра.