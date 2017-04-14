Ударившей следователя жительнице Тюменской области грозит уголовная ответственность

Уголовное дело возбудил региональный СК в отношении 55-летней гражданки Республики Казахстан. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 10 апреля в Казанском районе в здании местной полиции. Туда женщину доставили за административное правонарушение. Когда следователь проводила досмотр на наличие наркотиков, подозреваемая несколько раз ударила ее кулаком по лицу.

Как сообщает СК, санкция предъявляемой женщине статьи предусматривает крупный штраф, до пяти лет принудительных работ, до полугода ареста либо лишение свободы на срок до пяти лет.