Продюсер фильма "Тобол": раненому на съемках волонтеру оказывается вся необходимая помощь

Двадцатишестилетний Руслан Курбанов, получивший ранение глаза на съемках фильма "Тобол", в настоящее время находится в Областной клинической больнице №2 в удовлетворительном состоянии. Продюсеры сериала взяли на себя организацию проживания матери пациента в Тюмени на необходимое время.
"Неделю мама Руслана жила в гостинице, которую мы оплатили. Сегодня снимем для нее квартиру поближе к больнице, чтобы ей было удобно навещать сына, и будем продлевать проживание на любое время, которое потребуется. Кроме того, компенсируем ей затраты на такси, которым она пользовалась, чтобы ездить в больницу. Если бы Руслану нужны были лекарства, мы бы помогли и в этом, но вся медицинская помощь ему оказывается бесплатно по полису ОМС", - рассказала линейный продюсер фильма "Тобол" Анастасия Романова.
Она подчеркнула, что кинокомпания оказывает поддержку Руслану и его семье исключительно по доброй воле. Дело в том, что молодой человек принимал участие в массовке в качестве волонтера, от заключения договора он изначально отказался сам.
"Мы проконсультировались с юристами, они подтвердили, что фактически мы не можем быть виновниками случившегося и не обязаны брать на себя ответственность. Но и оставить человека в беде мы не можем. Вопрос о компенсации пока конкретно не ставился, ведь лечение еще не окончено. Сейчас главное – это здоровье Руслана. Врачи отмечают положительную динамику. К счастью, глаз удалось сохранить, протезирование не потребовалось", - сказала Анастасия.
Отметим, что на съемках используется бутафорское оружие. Инцидент произошел во время съемок крупного плана. Причем режиссер дал указание актерам не расчехлять шпаги, а те, возможно, не расслышав команды, наоборот, стали ими размахивать.
"Павел, который случайно ранил Руслана, сейчас, конечно, очень переживает. Скорее всего, ответственность за случившееся ляжет на него. На съемочной площадке была скорая, она сразу доставила Руслана в больницу. Присутствовал участковый, он зафиксировал все обстоятельства произошедшего", - добавила линейный продюсер фильма.
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