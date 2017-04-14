Продюсер фильма "Тобол": раненому на съемках волонтеру оказывается вся необходимая помощь

Двадцатишестилетний Руслан Курбанов, получивший ранение глаза на съемках фильма "Тобол", в настоящее время находится в Областной клинической больнице №2 в удовлетворительном состоянии. Продюсеры сериала взяли на себя организацию проживания матери пациента в Тюмени на необходимое время.

"Неделю мама Руслана жила в гостинице, которую мы оплатили. Сегодня снимем для нее квартиру поближе к больнице, чтобы ей было удобно навещать сына, и будем продлевать проживание на любое время, которое потребуется. Кроме того, компенсируем ей затраты на такси, которым она пользовалась, чтобы ездить в больницу. Если бы Руслану нужны были лекарства, мы бы помогли и в этом, но вся медицинская помощь ему оказывается бесплатно по полису ОМС", - рассказала линейный продюсер фильма "Тобол" Анастасия Романова.

Она подчеркнула, что кинокомпания оказывает поддержку Руслану и его семье исключительно по доброй воле. Дело в том, что молодой человек принимал участие в массовке в качестве волонтера, от заключения договора он изначально отказался сам.

"Мы проконсультировались с юристами, они подтвердили, что фактически мы не можем быть виновниками случившегося и не обязаны брать на себя ответственность. Но и оставить человека в беде мы не можем. Вопрос о компенсации пока конкретно не ставился, ведь лечение еще не окончено. Сейчас главное – это здоровье Руслана. Врачи отмечают положительную динамику. К счастью, глаз удалось сохранить, протезирование не потребовалось", - сказала Анастасия.

Отметим, что на съемках используется бутафорское оружие. Инцидент произошел во время съемок крупного плана. Причем режиссер дал указание актерам не расчехлять шпаги, а те, возможно, не расслышав команды, наоборот, стали ими размахивать.