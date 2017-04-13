Работникам тюменской фирмы недоплачивали больше двух лет

Сразу несколько уголовных дел возбуждено в Тюмени следственными органами в отношении нерадивых работодателей.

По данным следствия, руководитель ООО МФ "Наш Город" не платил заработную плату в полном объеме двум своим сотрудникам — с сентября 2012 по апрель 2015 года. Общая сумма задолженности составила почти 400 тысяч рублей.

"Аналогичная ситуация сложилась в ООО "Хлебопекарня "Золушка"", где задолженность по зарплате перед сотрудниками составила 42 тысячи рублей и в ООО "Имидж" с задолженностью в 22 тысячи рублей. Принимаются меры направленные на возмещение задолженности работникам обществ", — сообщает региональный СК.